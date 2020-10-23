Москва, , 10:39 — REGNUM Количество российских школ, которые были закрыты на карантин в связи с пандемией коронавирусной инфекции, снизилось со 122 до 118. Это следует 23 октября из данных инфографики Министерства просвещения РФ, обнародованной в Telegram-канале ведомства.

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«В 118 школах в 37 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19», — говорится в материалах ведомства.

Также уточняется, что в данный момент на карантин из-за SARS-CoV-2 в России перешли 1,04% классов.

Как передавало ИА REGNUM, 22 октября в Министерстве просвещения РФ сообщили, что число школ, которые закрыты в России по причине пандемии, уменьшилось до 122.