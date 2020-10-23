Ростов-на-Дону, , 10:36 — REGNUM В Ростове-на-Дону на базе больницы скорой медицинской помощи откроют провизорное отделение на 30 коек. Это связано с ростом случаев внебольничных пневмоний. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко в Instagram.

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«Наряду с ростом заболевших COVID-19 увеличивается и число случаев внебольничнх пневмоний, которые требуют лечения и госпитализации. Поэтому было принято решение о наращивании коечного фонда», — пояснил глава администрации Ростова-на-Дону.

В настоящее время в лечебном учреждении завершается монтаж санитарных шлюзов и кислородных точек. Пациентам будут проводить компьютерную томографию лёгких.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону планируется развернуть пятый по счёту COVID-госпиталь. Он появится на базе детской городской больницы № 2.

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