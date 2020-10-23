Барнаул, , 10:35 — REGNUM По состоянию на 23 октября в Алтайском крае коронавирус выявлен у 17 510 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 204 случая заражения, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

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Выздоровели 14 907 жителей региона, в том числе 148 — за прошедшие сутки.

За весь период в Алтайском крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали 611 241 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 22 октября в Алтайском крае было выявлено 203 носителя коронавируса.

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