Волгоград, 23 октября 2020, 10:35 — REGNUM Пост председателя комитета строительства Волгоградской области покинул Юрий Чувашин. Об этом ИА REGNUM 23 октября сообщили в пресс-службе администрации региона.
Временно исполняющим полномочия председателя комитета строительства Волгоградской области назначен Юрий Седов. Он окончил Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, работал главным инженером проектов в различных организациях региона. До назначения на новую должность Юрий Седов возглавлял ГАУ ВО «Облгосэкспертиза».
Юрий Чувашин был руководителем облстроя с июня 2019 года.