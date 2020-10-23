Чебоксары, , 10:30 — REGNUM По данным минздрава Чувашии на 22 октября, коронавирусная инфекция подтверждена у 9 384 жителей, из которых 613 несовершеннолетние. За последнюю неделю выросло число заболевших среди взрослого населения, среди детей заболеваемость невысокая. Такие данные были озвучены на региональном оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 22 октября.

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Глава Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговскаяотметила, что ситуацию по заболеванию COVID-19 в республике можно охарактеризовать как стабильную:

«Роспотребнадзор анализирует ситуацию в субъектах по относительному показателю ежесуточно на 100 тысяч населения. В Чувашской Республике показатель составляет 4,2 на 100 тысяч населения, по России этот показатель равен 10,93. В целом мы считаем, что ситуация стабильная, хотя и наметился рост, и мы не должны успокаиваться».

По данным ведомства, за последнюю неделю выросло число заболевших среди взрослых, среди детей заболеваемость невысокая. Причем большая часть людей старшего поколения заражается в общественном транспорте, так как там чаще всего не соблюдается социальная дистанция и масочный режим. Поэтому Роспотребнадзор предложил запретить пассажирам заходить в салоны автобусов, троллейбусов и маршрутных такси без масок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 22 октября выявили 1887 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — это очередной «рекордный» показатель суточного прироста зараженных с начала пандемии. Накануне сообщалось о 1813 случаях заражения SARS-CoV-2.

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