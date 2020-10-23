Нур-Султан, , 10:25 — REGNUM Повысить требования при отборе судей призвал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 23 октября на VIII съезде судей в Нур-Султане.

Глава государства отметил, что в некоторых странах даже самый незначительный проступок в прошлом может стать причиной отказа в должности. Токаев считает, что подобную практику необходимо внедрить и в Казахстане.

Президент отметил, что в последние годы в республике внедрены современные инструменты отбора судей. В частности, судьями могут стать юристы, ученые и правоведы без опыта судейской работы.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане сохраняется зависимость судей от правоохранительных органов.

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