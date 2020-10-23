Екатеринбург, , 10:23 — REGNUM Найденная в шкафу одной из квартир города Карпинска Свердловской области девочка идёт на поправку. Об этом сообщили журналистам в Областной детской клинической больнице.

За время нахождения в клинике она прибавила в весе более 700 граммов. Также девочка хорошо реагирует на окружающих. Сейчас врачи собираются довести её вес до положенного в её возрасте. Прогнозов по срокам выписки пока не дают.

Как сообщало ИА REGNUM, новорождённая девочка была случайно найдена в шкафу в квартире одного из домов города Карпинска. Там она провела почти полгода. Оказалось, что в шкафу её спрятала мать. После того как произошедшее раскрылось, женщину поместили в психбольницу, а её дочь госпитализировали. Некоторое время она провела в реанимации с массой тела всего 3,1 кг.