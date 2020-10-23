Тюмень, , 10:21 — REGNUM В Тюмени в последние дни возникают очереди на исследование методом ПЦР. Лаборатории стараются максимально быстро выдать результат, но работают уже на пределе мощностей, заявила главный санитарный врач региона Галина Шарухо.

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В Тюменской области 19 лабораторий за сутки проводят более 10 тысяч тестов на COVID-19. Охват тестированием составляет 600 на 100 тысяч населения.

«В последнее время мы отмечаем рост пневмоний. Это связно с тем, что в семейных ковидных очагах люди не проводят профилактическое лечение или принимают препараты несистемно», — считает Галина Шарухо.

Чтобы избежать пневмонии, лечение от коронавирусной инфекции необходимо начинать сразу, с появления первых симптомов. Профилактическое лечение позволяет контактным лицам не заболеть, а в случае заражения — уменьшает риски осложнений.