Красноярск, , 10:21 — REGNUM В Красноярском крае на основании рекомендаций Роспотребнадзора вводятся ограничения из-за коронавируса.

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Как сообщили ИА REGNUM 23 октября в краевом оперативном штабе, с 23:00 до 07:00 организации общепита смогут работать только навынос. Это ограничение не распространяется на питание для работников организаций.

На выставках и конгрессах могут одновременно находиться не более 200 человек, учитывая работников.

Проведение публичных, развлекательных, культурных, просветительских и других мероприятий временно приостанавливается. Минкультуры рекомендовали настроить виртуальный доступ в музеи и библиотеки, а спектакли показывать онлайн. Минздраву рекомендовали обеспечить бесплатные удаленные консультации для пациентов.

Что касается рекомендаций для работодателей, их просят переводить сотрудников на дистанционный режим работы. При входе в работающие организации гражданам должны измерять температуру.

Управляющим компаниям рекомендовано усилить меры по дезинфекции и санобработке в подъездах домов.

Граждан старше 65 лет просят соблюдать самоизоляцию. Запрещено посещение мест массового пребывания людей. На улице вместе могут гулять не более двух человек при соблюдении социальной дистанции. Работающим жителям региона в возрасте от 65 лет и старше предлагают оформить листок нетрудоспособности.

В крае по-прежнему действует масочный режим.

При этом в оперштабе подчеркнули, что работа театров, кинотеатров, торгово-развлекательных центров, физкультурно-спортивных организаций и так далее продолжится в прежнем режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 22 октября было подтверждено 23 944 случая заражения коронавирусом.

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