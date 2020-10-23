Петрозаводск, , 10:22 — REGNUM В Республике Карелия перед началом школьных осенних каникул на карантин из-за выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией ушли 11 классов школ. Также на дистанционное обучение перешли пять групп колледжей. Об этом 23 октября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

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По его словам, на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса выведены пять классов в петрозаводской школе №26 и по одному классу в школах села Заозерье, петрозаводских школах №8 и 48, беломорской школы №1, Петровской школе и Ломоносовской гимназии. Кром этого на дистанционную форму обучения перешли четыре группы в медколледжа и одна группа в техникуме городского хозяйства.

«Также на карантин из-за коронавируса выведены: одна группа в детском саду поселка Салми, три группы в пудожском детском саду № 1, одна группа в детском саду поселка Водла и одна группа детского сада №14 в Сегеже», — уточнил глава республики.

Вместе с тем, все классы школы в поселке Элисенваара вернулись к очному обучению.

Напомним, 26 октября в общеобразовательных учебных заведениях начинаются осенние каникулы. Ранее региональное министерство образование сообщало, что не планирует досрочно начинать каникулы. Однако 23 октября глава региона анонсировал ужесточение мер, о которых обещал сообщить в течение дня.

Отметим, в Карелии вторую неделю подряд отмечается рост числа инфицированных, только за прошедшие сутки в республике было выявлено 128 зараженных, среди которых 15 человек — дети.

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