Тбилиси, , 10:19 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 1759 случаев заражения коронавирусом. Это новый антирекорд для страны, причем, он обновляется четвертый день подряд. Сообщение об этом 23 октября опубликовали на правительственной интернет-площадке Stopcov.ge.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

Всего на текущую дату в стране зафиксированы 24 562 человека, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 9751 человек победил инфекцию, в том числе 350 за последние сутки.

За время пандемии в Грузии умерли 183 человека с диагнозом COVID-19, из них пятеро в течение последних суток. В стационаре лечат 3155 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1848. На карантин поместили 4408 человек.

Вчера, 22 октября в Грузии сообщили о выявлении 1595 человек с коронавирусной инфекцией за сутки.

Стоит отметить, что ранее глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе сообщил, что пик роста темпов распространения коронавируса ожидается в середине ноября. По мнению врача, к этому времени в сутки могут выявлять до 5 тыс. новых носителей коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Защитная маска станет привычной, как носовой платок – врач в Грузии