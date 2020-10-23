Челябинск, , 10:12 — REGNUM Прокуратура Челябинской области организовала проверку после гибели семимесячного младенца. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поручение провести её дал региональный прокурор Виталий Лопин. Уже известно, что семья является неблагополучной и состоит на учёте в соответствующих органах. В ходе проверки будет оценено соблюдение органами системы профилактики закона о защите прав ребенка, а также полнота работы, которая проводилась с этой с семьёй.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября женщина заявила о похищении её ребёнка. Позднее выяснилось, что она и её сожитель сами выбросили тело в реку Миасс. Следователям дама заявила, что младенец умер от болезни. Тем не менее они возбудили уголовное дело об убийстве.

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