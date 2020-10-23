Петрозаводск, , 10:20 — REGNUM В Республике Карелия зарегистрирован 46-й летальный исход пациента с COVID-19. Врачам монопрофильного центра на базе госпиталя для ветеранов войн в Петрозаводске не удалось спасти 70-летнего жителя Кондопоги, у которого были сопутствующие хронические заболевания, что осложнило течение болезни. Об этом 23 октября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

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«Смертность от COVID-19 в республике составляет 7,5 случая на 100 тысяч населения, что гораздо ниже, чем в среднем по России — 17,2 случая на 100 тысяч населения», — заметил глава региона.

В Карелии вторую неделю подряд отмечается рост числа инфицированных коронавирусом. Только за прошедшие сутки в республике выявлено 128 новых зараженных (+4 за сутки), среди которых 15 детей. Из числа выявленных инфицированных 103 человека заболели COVID-19.

В числе новых инфицированных 69 выявлены в Петрозаводске, 12 — в Суоярвском районе, десять — в Пряжинском районе, девять — в Кондопожском районе, шесть — в Сортавальском районе, пять в Пудоже, четыре — в Прионежском районе. Еще по три случая зарегистрировано в Беломорске, Сегеже, Медвежьегорском и в Лахденпохском районе и один случай в Питкяранте.

«В стационарах находятся 328 человек, из них в состоянии средней тяжести — 314 (плюс 19 за сутки), тяжелых — девять, на аппарате ИВЛ — пять», — пояснил Артур Парфенчиков.

С внебольничной пневмонией в Карелии с 1 апреля госпитализированы 1642 человека, в том числе 22 человека за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных до апреля, 84 человека умерли от пневмонии. За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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