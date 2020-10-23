Москва, , 10:11 — REGNUM Лекарственные препараты для лечения коронавирусной инфекции в медорганизациях и на аптечном складе департамента здравоохранения Москвы имеются в достаточном объёме и выдаются бесплатно по назначению врача. Об этом 23 октября сообщили в департаменте здравоохранения столицы.

В департаменте прокомментировали публикации в СМИ о возникшем дефиците в аптеках, отметив, что препараты «имеются в достаточном объёме» и по назначению врача выдаются бесплатно.

Среди лекарственных средств, которые имеются в наличии, есть азитромицин, фавипиравир, гидросксихлорохин, риамиловир, амоксицилин + клавулановая кислота, левофлоксацин и другие препараты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 26 сентября оформили около 5 тыс. заявок на доставку продуктов питания.