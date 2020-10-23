Симферополь, 23 октября 2020, 10:09 — REGNUM В Республике Крым за минувшие сутки зарегистрировали 205 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил 23 октября на странице в социальной сети глава Крыма Сергей Аксёнов. Это немногим меньше, чем сутками ранее, когда сообщалось о 212 новых носителях.
Всего в регионе за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 7953 человека, выздоровели 4285 человек, 117 человек скончались. За прошедшие сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 7449 человек.