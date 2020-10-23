Казань, , 10:55 — REGNUM В жилом массиве Чебакса Советского района Казани и в селе Шуран Лаишевского района республики установлен карантин по бешенству. Соответствующий указ подписан и. о. главы региона Алексеем Песошиным.

Во время карантина на территориях населенных пунктов запрещена торговля домашними животными; их вывоз за пределы зоны отчуждения и отлов диких животных; убой животных на мясо, больных или подозрительных по заболеванию бешенством. Также не следует вывозить из зоны карантина шерсть и шкуры, полученные от клинически здоровых животных и не прошедших дезинфекцию. Под запретом реализация молока от животных больных бешенством и от клинически здоровых животных без пастеризации.

Карантинные меры отменят спустя два месяца со дня последнего случая заболевания животных бешенством.

ИА REGNUM ранее сообщало, в июле в Советском районе Казани на территории жилого массива Кульсеитово ввели карантин по бешенству.

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