Киев, , 10:10 — REGNUM Создание «украинской» вакцины от коронавируса является авантюрой чиновников офиса президента Украины. Об этом заявил глава Национальной медицинской палаты, военный эпидемиолог Сергей Кравченко 22 октября в эфире телеканала «1+1».

"Я знаю пару авантюристов в офисе президента, которые устроили эту театральную постановку в погоне за политическим пиаром. Я понимаю группу лоббистов, которые присутствуют в офисе президента и лоббируют свои финансовые интересы», — сказал он.

Эксперт охарактеризовал украинскую разработку как «уровень лабораторной работы студентов биологического факультета университета Шевченко».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

По словам Кравченко, компания «Диапроф-мед», которая якобы разрабатывает украинскую вакцину, с 1996 года занимается торговлей расходными материалами для лабораторий.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание «уникальной» украинской вакцины от COVID-19, а позже даже заявил о готовности испытать препарат на себе.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский готов испытать на себе украинскую вакцину от COVID-19