Уфа, , 10:12 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели трех человек во время пожара в садовом доме возбуждено в Башкирии. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, уголовное дело возбуждено по признакам причинения смерти по неосторожности. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельство произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что пожар в садовом доме в СНТ «Вита» в селе Лебяжий Уфимского района произошел ночью 23 октября. Во время борьбы с огнем спасатели обнаружили тела четырехлетней девочки и ее родителей 30-и и 26-и лет.

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