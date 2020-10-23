Челябинск, , 10:03 — REGNUM В Челябинской области за 22 октября скончались ещё шесть человек с коронавирусом. Таковы официальные данные регионального оперштаба.

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51-летний мужчина, а также 68-летняя и 82-летняя женщины умерли от COVID-19. А ещё трое мужчин, которым было 61 год, 64 года и 84 года, скончались от сердечно-сосудистых проблем.

С начала пандемии от ковида на Южном Урале скончались 149 человек. А от других заболеваний умерли уже 445 граждан.