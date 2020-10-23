Белгород, , 10:03 — REGNUM Апелляционное решение в отношении бывшего начальника управления земельных отношений администрации Белгорода вынес Белгородский областной суд. Чиновнику, уже осуждённому за взятку на семь лет лишения свободы, назначили крупный штраф, сообщили ИА REGNUM 23 октября в пресс-службе регионального УФСБ.

Экс-чиновника задержали с поличным при получении части взятки в размере 400 тысяч рублей. Общая сумма незаконного вознаграждения бывшего начальника управления за оформление документов на право собственности на земельный участок, находящийся в долгосрочной аренде, составила 1,2 млн рублей. Посредником выступил житель областного центра, которого также задержали.

В марте 2020 года Свердловский районный суд Белгорода приговорил бывшего чиновника к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Гособвинитель подал апелляционную жалобу, рассмотрев которую 21 октября 2020 года областной суд согласился с наказанием, и назначил осуждённому штраф в размере 2,4 млн рублей, а также взыскание в доход государства 400 тысяч рублей. Этим же решением посреднику назначен штраф в размере 1,2 млн рублей и взыскание в доход государства 123 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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