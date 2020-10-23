Кемерово, , 10:01 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов начали проверку на Кемеровской ГРЭС Сибирской генерирующей компании (СГК) после появления в социальных сетях видео о масляных пятнах на реке Томь, обнаруженных в районе с. Верхотомка. Об этом ИА REGNUM сообщили в СГК.⠀«Сообщаем: никаких фактов сброса, утечки нефтепродуктов, технических жидкостей и других загрязняющих веществ не обнаружено. Утечек и сбросов на Кемеровской ГРЭС не было по факту. Сибирская генерирующая компания полностью заинтересована в установлении причин загрязнения главной водной артерии Кузбасса и готова оказывать содействие правоохранительным органам, надзорным ведомствам и экологическим организациям», — подчеркнули в компании.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в мэрии Кемерова также уже прокомментировали информацию о загрязнении реки Томь.

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