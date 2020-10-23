Тбилиси, , 10:06 — REGNUM Злоумышленнику, который 21 октября захватил отделение Банка Грузии в Зугдиди (край Самегрело-Верхняя Сванетия), сотрудники полиции передали деньги и позволили уехать на машине, так как действовали в рамках установленных инструкций. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 22 октября рассказал журналистам министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.

«Многие политики и эксперты выступают и говорят: так нельзя. Когда захватывают заложника, есть правила, это установленные в мире правила, стандарт, это не изобретено ни Грузией, ни Вахтангом Гомелаури», — сказал министр.

Он добавил, что для него и для членов правительства нет суммы, которая была бы важней жизни человека. Гомелаури отказался назвать сумму, которую передали в качестве выкупа за заложников, до того, как злоумышленника задержат.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в одном из отделений Банка Грузии в Зугдиди неизвестный захватил, по разным данным, до 43 заложников. Он потребовал выкуп в размере $0,5 млн. Правоохранители передали злоумышленнику деньги, и он освободил заложников и смог скрыться от полиции.

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