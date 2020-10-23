Кемерово, , 09:57 — REGNUM В администрации Кемерова прокомментировали информацию о загрязнении реки Томь. В появившемся в сети накануне, 22 октября, ролике утверждалось, что видео снято с моста рядом с набережной Кировского района.

«22 октября специалисты Роспотребнадзора взяли анализ воды реки Томь на данном участке. Анализ передан по компетенции в Росприроднадзор для проведения проверки», — пояснили «Газете Кемерова» в мэрии.

Отметим, что автор видео считает, что инцидент произошёл из-за того, что кто-то «сбрасывает мазут» в реку.