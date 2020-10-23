Москва, , 09:54 — REGNUM Число школ, ушедших на карантин из-за коронавируса, уменьшилось до 118. Об этом сообщает телеграм-канал Минпросвещения РФ «Большая перемена РФ».

«Всего в 118 школах в 37 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19», — говорится в сообщении.

Таким образом, на сегодняшний день число находящихся на карантине из-за коронавируса школ составляет 0,30% от всего числа учебных заведений.

За 21 октября на карантин также ушло 6 школ, а вышли из него 10 школ.