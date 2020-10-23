Москва, , 09:53 — REGNUM В Москве с 26 сентября оформили около 5 тыс. заявок на доставку продуктов питания, сообщила 23 октября вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

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"Наши социальные работники — это самая настоящая армия помощи. Меньше, чем за месяц работы, они в общей сложности доставили более 25 тысяч килограммов продуктов москвичам, которые сейчас находятся на самоизоляции», — сказала вице-мэр.

Больше всего продуктов доставили жителям севера Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве от коронавирусной инфекции вылечились за сутки 2779 пациентов.