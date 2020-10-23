Хабаровск, , 10:18 — REGNUM В Хабаровске введены очередные коронавирусные ограничения — с 23 октября в ЗАГСах молодожёнов будут расписывать без свидетелей и гостей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

Читайте также: В ЗАГСах Самарской области ввели ограничения из-за коронавируса

При этом приём в ЗАГСах по всем видам госуслуг проходит только по предварительной телефонной записи или через портал госуслуг.

В других городах региона и во всех районах пока регистрации проходят в обычном режиме.

С начала года в крае было зарегистрировано 6672 брака, родилось 11 084 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения из-за коронавируса ввели в ЗАГСах Самарской области — гостей должно быть не много, все в масках и перчатках.