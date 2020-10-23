Москва, , 09:48 — REGNUM Фармацевты и провизоры не должны отпускать клиентам антибиотики без рецептов от врача. Об этом заявил главный микробиолог Минздрава РФ Роман Козлов.

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"Пожалуйста, не покупайте антибиотики в аптеках без рецепта врача и не принимайте их без назначения. Помните о том, что это абсолютно рецептурные препараты! Отдельно обращаюсь к коллегам-фармацевтам и провизорам с просьбой не отпускать антибиотики без рецептов нашим пациентам», — сказал Козлов, слова которого цитирует пресс-служба Минздрава РФ.

По его словам, в случае использования антибиотиков не по назначению микроорганизмы в теле человека, вызывающие те или иные заболевания, станут устойчивыми к ним и врачам будет очень сложно лечить бактериальные осложнения.