Махачкала, , 12:16 — REGNUM Автодорога, отремонтированная в Махачкале летом 2018 года на бюджетные деньги, уже спустя месяц разрушилась, обвалившись на земельный участок местного жителя. С тех пор прошло больше двух лет, однако городские власти не спешат ее восстанавливать, создавая неудобства хозяевам этого участка.

Провальная работа

В апреле 2018 года управление жилищно-коммунального хозяйства (УЖКХ) администрации Махачкалы и ООО НПО «Дормост» заключили муниципальный контракт на ремонт автодорог и улиц в столице Дагестана. Работы финансировались по федеральной программе приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Одной из отремонтированных стала дорога по улице Салихова в Кировском районе города — работы здесь провели в июне 2018 года. Новый асфальт, к радости жителей, должен был решить проблему грязи, всякий раз возникающей здесь после осадков. Однако уже спустя месяц один из участков дороги начал разрушаться и в итоге обвалился. Произошло это в июле, тогда как гарантийный срок эксплуатации отремонтированных объектов, по условиям контракта, составляет четыре года.

Оказалось, что подрядчик выполнил ремонт без учета рельефа местности, и из-за неправильной планировки на дороге образовался уклон. Дождевая вода и канализационные стоки стали накапливаться на обочине и в итоге размыли ее. Отвод воды также не был предусмотрен.

В результате обвала двор, расположенный по улице Марзабекова (ниже улицы Салихова на несколько метров), оказался завален кусками асфальта, дорожным грунтом, каменными валунами. Сюда же свалились деревья, которые росли вдоль дороги. На этом участке раньше проживала семья Турчаевых, но после пожара она была вынуждена переселиться.

«Здесь росли огромные деревья, и вместе с дорогой они рухнули ко мне во двор. Хорошо, мы тогда уже не жили здесь: дом сгорел, и мы переехали. А если бы кто-то здесь был, это все могло бы и убить», — рассказал ИА REGNUM глава семейства Тахту Турчаев.

Письмо туда, письмо сюда…

К октябрю текущего года у Тахту Турчаева образовалась довольно толстая кипа обращений в различные инстанции и полученных ответов. Он неоднократно писал в УЖКХ с просьбой привести в порядок дорогу и подпорную стену, ведь именно это управление приняло у подрядчика некачественную работу, а значит, как считает мужчина, несет за нее ответственность.

Он пытался обратить внимание на проблему прокуратуру города и республики, жаловался в мэрию Махачкалы, даже писал письма на имя Владимира Владимирова, возглавлявшего тогда Дагестан, и премьер-министра республики Артема Здунова, а в ответ — лишь формальные отписки. Одни перенаправляют ко вторым, вторые — переадресовывают третьим, а третьи отвечают, что работа ведется.

«Это не моя дорога, она находится на балансе города, но почему-то за ее состояние беспокоюсь я, а не власти. Мало того, что я — пострадавший, так еще и я занимаюсь этой проблемой, бегаю уже больше двух лет, обращаюсь во все инстанции», — негодует горожанин.

В июле 2019 года УЖКХ предприняло попытку перекинуть ответственность на «Дормост», призвав подрядчика к августу построить подпорную стену и восстановить асфальтобетонное покрытие. Управление даже пригрозило обратиться в суд, но попытка оказалась безуспешной. В ответном письме компания «умыла руки»: заказчиком работы были приняты в полном объеме, какие теперь претензии?!

Обещанного сколько ждать?

В июле 2019 года Турчаев дал согласие на выполнение ремонтно-строительных работ через свой двор на месте обвала дороги, но и тогда браться за работу никто не спешил. Осенью мужчина обратился в дагестанский штаб Общероссийского народного фронта (ОНФ), после чего, по его словам, чиновники наконец зашевелились.

В ноябре при «фронтовиках» и журналистах замначальника УЖКХ Рамазан Халилов пообещал обустроить подпорную стену и заново уложить асфальт до 15 декабря 2019 года. Казалось бы, теперь-то…, но нет! В управлении ограничились временными мерами: канализационные стоки просто отвели в другую сторону, а аварийную часть дороги лишь оградили бетонными блоками. В результате и без того узкая дорога стала фактически односторонней.

К строительству стены приступили лишь в конце марта 2020 года, работу доверили бюджетному учреждению — городской аварийно-ремонтной службе «Махачкала-1». Но говорить о добросовестном выполнении задачи вновь не приходится. Мало того, что вместо бетонного монолита использовали старые фундаментные блоки, так еще и часть стены возвели на земле пострадавшего горожанина, сократив площадь двора почти на 25 кв. м.

За окном конец октября, а стена еще не завершена. Работу приостановили в августе, при этом во дворе строители оставили за собой песок и куски асфальта. Между тем дорога продолжает разрушаться, представляя опасность для автомобилистов. Сейчас здесь едва проезжает легковая машина.

«Недавно в мой двор чуть не опрокинулся кроссовер, в котором были и дети. Чудом не упал, машину над пропастью удержала газораспределительная труба», — рассказал Турчаев.

Старая проблема при новом начальстве

Оперативно дать комментарий и назвать сроки завершения работ на данном объекте в УЖКХ Махачкалы не смогли. По словам представителя пресс-службы мэрии города, новый врио начальника управления Шамиль Магомедов не был в курсе этой ситуации, и теперь намерен лично выехать на место для ознакомления.

Отметим, что с момента обрушения дороги по ул. Салихова, в управлении два раза сменился руководитель. Однако ни один из трех начальников пока так и не взялся ответить за неэффективное использование бюджетных денег.

За комментарием мы также обратились в региональный штаб ОНФ по Дагестану, куда ранее писал Турчаев. Сопредседатель отделения Джамбулат Магомедов сообщил, что общественники штаба вновь поднимут этот вопрос и постараются добиться завершения работ.

«Нам в ноябре [2019 года] торжественно пообещали завершить работы. Потом хозяин двора жаловался, что рабочие при строительстве стены заступили на его участок. Конечно, это противозаконно, потому что права на собственность нарушены. В то же время страдают люди: осенний период, разрушение дороги может продолжиться. <…> Мы сейчас вновь вернемся к этой ситуации», — заверил Магомедов.

Масштабы безотвественности

Эта история — пример того, как порой чиновники на местах безответственно относятся к своим должностным обязанностям. Казалось бы, что такое один двор, одна стена, один небольшой участок дороги в масштабах целого города, к слову, самого большого города на Северном Кавказе? Мелочь! Однако привести в порядок эту мелочь не могут вот уже третий год.

Тахту Турчаев все ждет, пока коммунальщики завершат работы и освободят его двор, чтобы приступить к строительству на своем участке нового дома вместе сгоревшего. А пока семья вынуждена проживать в небольшой съемной квартире.

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