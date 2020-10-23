Челябинск, , 09:48 — REGNUM В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту гибели 7-месячного ребёнка. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, младенец погиб в одной из квартир. Затем мать и её сожитель решили избавиться от тела, выбросив его в реку Миасс.

По словам женщины, ребёнок умер от заболевания. Между тем, как сообщало ИА REGNUM, после сброса тела в реку она заявила о похищении ребёнка, но затем призналась, что его никто не похищал.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинске выбросили труп ребёнка в реку и заявили о похищении

Читайте развитие сюжета: Челябинская прокуратура начала проверку после гибели младенца