Санкт-Петербург, , 10:06 — REGNUM Петербургским учителям могут разрешить работать удаленно во время осенних каникул, которые в этом году продлятся не одну, а две недели. Об этом на своей странице в соцсети заявила вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина.

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Напомним, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе на Неве городские власти приняли решение продлить осенние каникулы еще на одну неделю. Школьники уйдут отдыхать 26 октября и вернутся в классы лишь 9 ноября.

Как уточнила Ирина Потехина, к ней обратилась педагог с предложением, чтобы на время каникул и учителям дали возможность не посещать учебные заведения, а исполнять свои должностные обязанности — составлять отчёты, заполнять журналы, заниматься методической работой — в удаленном режиме.

«Думаю, это было бы справедливым и правильным решением — мы должны поберечь наших учителей. Особенно с учётом того, что многие заслуженные педагоги находятся уже по возрасту в зоне риска», — пояснила Потехина.

Поэтому в пятницу, 23 октября, чиновница собирает директоров школ на дистанционное совещание, чтобы посоветоваться и принять окончательное решение.

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