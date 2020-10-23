Тамбов, , 09:45 — REGNUM В Тамбовской области за минувшие сутки подтверждено 76 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 23 октября. Накануне, 22 октября, также сообщалось о 76 новых носителях коронавируса.

«76 новых случаев сегодня. Из них: 27 мужчин, 45 женщин, 4 детей (мальчики 14,16 лет, девочки 13,14 лет). Возраст взрослых от 32 до 83 лет. Прибывших из других регионов нет, 76 контактных с заболевшими», — уточнили в оперативном штабе.

На 23 октября в Тамбовской области подтверждено 9158 случаев заражения коронавирусом, 7917 человек выздоровели. Скончались 46 человек. В больницах остаются 720 пациентов с коронавирусом, 646 человек — с диагнозом «пневмония». На карантине дома находятся 3027 человек, у 462 из них диагноз подтверждён.