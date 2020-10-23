Новосибирск, , 09:44 — REGNUM Дефицит антибиотиков в аптеках Новосибирска должен снизиться в ближайшее время. Новые партии препаратов ждут к следующей неделе. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.

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«Эта работа идёт c производителями в РФ и почтовыми поставщиками. Я обратился к губернатору, со вчерашнего дня проводятся крупные совещания. Руководители работают, чтобы получить дополнительные объёмы антибиотиков и антивирусных средств, — цитируют «НГС Новости» Локтя. — Я надеюсь, что вот эта быстрая реакция позволит к следующей неделе это напряжение с дефицитом несколько снизить по основным лекарственным формам, которые запрашиваются».

Градоначальник уточнил, что большинство антибиотиков, которые используют в схемах лечения, продаются по рецепту, поэтому закупить их впрок не получится.