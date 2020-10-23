Москва, , 09:40 — REGNUM Главу «Церкви последнего завета» Сергея Торопа (Виссариона) перевели из СИЗО в Институт имени Сербского.

Как сообщили адвокаты обвиняемых по делу «секты Виссариона», остальные фигуранты пока остаются в Бутырском следственном изоляторе, передаёт РЕН ТВ.

Напомним, ранее Торопа и других руководителей «Церкви последнего завета» доставили из Красноярского края в Москву для прохождения психиатрической экспертизы в Институте им. Сербского.

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Как сообщало ИА REGNUM, руководителей «Церкви последнего завета», в том числе Сергей Торопа, подозревают в создании религиозного объединения, деятельность которого сопровождалась насилием над людьми.

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