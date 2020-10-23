Тверь, , 09:36 — REGNUM Дистанционное обучение после завершения осенних каникул в школах Тверской области вводить не планируется. Сами осенние каникулы пройдут в штатном режиме, заявил 22 октября в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь губернатор Тверской области Игорь Руденя, об этом сообщила пресс-служба облправительства. По заявлению главы региона, региональная система образования полностью перестроилась под работу в текущей эпидемиологической ситуации, все школы обеспечены бесконтактными термометрами и обеззараживателями воздуха, помещения регулярно дезинфицируются.

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Эпидемиологическая ситуация в школах находится на ежедневном мониторинге, при необходимости отдельные классы или школы отправляются на дистанционное обучение или карантин. Так, две школы, Эммаусская школа в Калининском районе и Селищенская школа в Селижаровском муниципальном округе, ушли на каникулы с 19 по 25 октября в связи с эпидситуацией. Для остальных школьников региона каникулы пройдут в период с 26 октября по 1 ноября либо с 28 октября по 4 ноября — это зависит от решения директоров школ. Школы Твери, в основном, уйдут на каникулы с 26 по 4 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти региона заявили, что в Тверской области не планируется введение ограничений для работы отраслей экономики в связи с коронавирусом.

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