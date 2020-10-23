Вашингтон, , 09:51 — REGNUM Количество столкновений между участниками протестных акций в США, проходивших летом 2020 года, выросло в семь раз по сравнению с минувшим годом. В этом есть вина полиции, говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International.

Правозащитники изучили работу американской полиции и указали на её недостатки. Массовые выступления начались в США в конце мая после гибели в Миннеаполисе чернокожего Джорджа Флойда, он скончался после удушающего приёма, применённого полицейским.

Число столкновений между участниками акций протеста увеличилось на 600% относительно 2019 года. В докладе говорится, что полиции не было на месте столкновений, в ряде случаев среди протестующих были участники вооруженных группировок.

В 37 штатах США правозащитники задокументировали 200 стычек протестующих, при этом в 23 штатах полиция не обеспечила мирный характер акций и не защитила участников от насилия.

Они отмечают, что среди правоохранителей не хватало надлежащим образом обученных людей, которые могли бы предотвратить насилие. Кроме того, имели место дискриминационные ограничения мирных собраний. В таких случаях людей разгоняли или объявляли комендантский час.

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