Белгород, , 09:38 — REGNUM Свыше 400 тысяч исследований на коронавирус провели лаборатории Белгородской области с марта 2020 года. Показатель обследуемых на 100 тысяч населения составляет 284,4. Такие данные привела на брифинге первый заместитель начальника департамента здравоохранения области Людмила Крылова.

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По словам чиновника, ресурсная мощность белгородских лабораторий ограничена и не позволяет охватить 100% желающих сдать тест. Тем не менее, региональный показатель обследуемых на 100 тысяч населения превышает среднероссийский — 284,4 и 273,05 соответственно. В целом с марта 2020 года специалисты проверили 404 тыс. 126 тестов.

Власти рассчитывают увеличить количество проводимых в сутки лабораторных исследований: к концу 2020 года в Белгородской области появятся дополнительные лабораторные анализаторы.