Самара, , 09:30 — REGNUM Ограничения из-за коронавируса ввели в ЗАГСах Самарской области. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба управления ЗАГС по региону.

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По сообщению пресс-службы ведомства, из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки областные ЗАГСы представляют услуги жителям по предварительной записи на прием, на который можно записаться по телефонам органов ЗАГС, либо подать заявление через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Сотрудники ЗАГСов просят граждан, которые вступают в брак, уменьшить число участников церемонии бракосочетания с учетом ограничений: 4 кв. метра на одного человека.

При посещении органа ЗАГС нужно соблюдать рекомендованную дистанцию, быть в маске и в перчатках.

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