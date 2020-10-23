Тверь, , 09:25 — REGNUM Ограничения для отраслей экономики из-за коронавируса в Тверской области вводить не планируют. Об этом в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь 22 октября заявил губернатор Игорь Руденя.

«В настоящий момент никаких ограничений не запланировано, но наши граждане должны соблюдать меры профилактики. Вся экономика у нас работает. Мы меры поддержки усиливаем», — цитирует Руденю пресс-служба правительства региона. Он добавил, что ряд предприятий стали эффективнее планировать рабочее время, что уже отразилось на показателях экономической деятельности.

В Тверской области с 12 октября действует обязательный масочный режим. С момента введения маосчного режима проведено более 400 контрольных рейдов по аптекам и торговым точкам. Глава региона отметил, что тверские предприятия ответственно подходят к соблюдению масочного режима — Верхневолжское автотранспортное предприятие и компания-перевозчик «Транспорт Верхневолжья» проводят акцию по бесплатной раздаче масок пассажирам, бесплатные маски раздают и в крупных торговых сетях региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние недели в Тверской области, так же, как и в других регионах РФ, наблюдается подъём заболеваемости коронавирусом. На 22 октября в регионе положительные результаты тестов на коронавирус получили 8331 человека, выздоровели 4982 пациентов, умерли 296 человек. На изоляции под медицинским наблюдением находятся 3053 человека.