Москва, , 09:25 — REGNUM В Москве на постоянной основе продолжается контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима на станциях Московского метрополитена. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России 23 октября, на сегодняшний день его осуществляют 20 сводных мобильных групп.

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В ведомстве уточнили, что в них входят сотрудники полиции, ГКУ «Организатор перевозок» и служба безопасности метрополитена, пишет ТАСС. Патрулирование проводится по всей территории московского метро. При выявлении пассажиров без масок и перчаток сотрудники ГКУ «Организатор перевозок» привлекают нарушителей к административной ответственности.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября стало известно о проверках санитарных мер на центральной станции «Охотный Ряд». У пассажиров проверяли наличие масок и перчаток. Полиция на месте оформляет протоколы об административном нарушении, которое наказывается штрафом в размере 5 тыс. рублей.