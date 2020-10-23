Нур-Султан, , 09:24 — REGNUM Двое жителей Нур-Султана, прибывших в Казахстан из Египта, сбежали из аэропорта, чтобы не оставаться на карантин. Об этом 23 октября заявил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов.

По его словам, двое жителей столицы прибыли в Нур-Султан из Шарм-эль-Шейха в ночь на 23 октября. Туристы не смогли предоставить справку о тестировании на коронавирус и убежали во время посадки в специальный автобус.

Сотрудники транспортной полиции установили местонахождение беглецов. Пассажиров доставили в карантинный стационар. В ночь на 23 октября в Нур-Султан прибыли 962 пассажира, в том числе 329 — без справок.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 октября в Казахстане выявили 110 086 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 105 493 пациента, скончались 1796 человек.