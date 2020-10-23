Новосибирск, , 09:23 — REGNUM В Новосибирской области за минувшие сутки выявлено 175 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативны штаб региона.

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«Скончались ещё четыре пациента: мужчины в возрасте 32 года, 52 года, 67 лет и 78 лет. Всего в регионе умерли 552 человека, — уточняется в оперативном сообщении. — В отделениях интенсивной терапии находятся 124 человека, на ИВЛ — 27 пациентов».

Всего в регионе зарегистрирован 15 861 случай заражения коронавирусом, в том числе у 987 детей, 13 451 человек выписан с выздоровлением.

Отметим, что днём ранее за сутки было выявлено 180 новых случаев заражения коронавирусом.