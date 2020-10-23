Самара, , 09:24 — REGNUM Вторая партия вакцины против коронавируса поступит в самое ближайшее время в Самарскую область. Об этом 22 октября сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров в эфире ГТРК «Самара».

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По его словам, в области ожидают поступление свыше 2,5 тысяч доз этой вакцины. В первую очередь прививать будут медицинских работников, которые борются с коронавирусом.

Отвечая на вопрос, почему он сам не поставил прививку от коронавируса, Дмитрий Азаров отметил, что ранее в регион поступила первая партия этих прививок в количестве всего 42 доз, поэтому всю ее отдали медицинским работникам. Азаров подчеркнул, что было бы очень странно, если бы глава региона получил прививку сам в ущерб врачам. Поэтому, когда поступит вторая партия вакцины в количестве 2,5 тысячи доз, она вся будет передана медицинским работникам, которые стоят на переднем крае и борются с этой инфекцией.

Областной губернатор подчеркнул, что забирать вакцины для себя лично считает в корне не правильным.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 19 октября в Самарскую область поступила вторая партия взрослой вакцины против гриппа в количестве почти 550 тысяч доз.

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