Москва, , 09:09 — REGNUM Погода в Москве 23 октября ожидается теплее климатической нормы, сообщили в центре «Фобос».

"Синоптическая карта будет представлена тёплым сектором североатлантического циклона, из-за чего в небе сохранится высокая концентрация облачности при наиболее вероятных осадках ливневого характера в вечернее время — после 15:00», — говорится в прогнозе.

С 19:00 до 21:00 в Москве ожидаются зарницы — вспышки света на горизонте при отдалённой грозе. Синоптики отметили, что это явление является редким в это время года.

Температура будет выше климатической нормы и приблизится к рекорду 1989 года, когда было 15,9 градуса тепла. Днём в Москве воздух прогреется до 14 градусов, в Подмосковье — до 15 градусов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.