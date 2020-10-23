Ханты-Мансийск, , 09:09 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 194 положительных теста на коронавирусную инфекцию. Об этом 23 октября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 199 случая.

Основные очаги заражения на 23 октября: Сургут — 25 положительных тестов; Ханты-Мансийск — 25; Нижневартовск — 22; Нягань — 17; Нефтеюганск — 16; Урай — 15; Когалым — 11; Югорск — 10.

Всего с начала пандемии в Югре на 23 октября зарегистрировано 26 710 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 23 224 человек, 221 пациент с COVID-19 скончался.

Коэффициент распространения инфекции в регионе на 22 октября — 0,99. За сутки на COVID-19 обследовано 7 836 человек, всего — 756 380. Наличие свободного коечного фонда с учётом запланированных к развертыванию мест — 115,05%.