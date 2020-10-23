Томск, 23 октября 2020, 09:07 — REGNUM Респираторный госпиталь томского роддома № 4 принял первых пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 октября в администрации Томской области.
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Госпиталь на базе роддома рассчитан на 300 коек, из которых десять — реанимационные. При необходимости реанимационное отделение может быть развёрнуто до 25 коек.
За минувшие сутки медики приняли 37 пациентов с COVID-19, в том числе шесть беременных женщин.
По словам начальника департамента здравоохранения Томской области Сергея Дмитриева, в госпитале функционирует лаборатория для проведения ПЦР-тестов на коронавирус.
В облправительстве подчеркнули, что женская консультация роддома № 4 продолжает работу для амбулаторных пациенток. Для этого предприняты все меры безопасности.
На период работы респираторного госпиталя запланированные в роддоме №4 роды будут принимать в роддоме № 1, роддоме им. Н. А. Семашко и областном перинатальном центре.
Всего в Томской области по состоянию на 23 октября развернуто 1732 койки для приема пациентов с COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 октября в Томской области коронавирус был выявлен у 10 634 человек.
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