Новосибирск, , 09:00 — REGNUM Более 100 тысяч жителей Новосибирской области, достигших возраста 80 лет, получают прибавку к пенсии. Она устанавливается автоматически — в беззаявительном порядке, сообщили ИА REGNUM в региональном отделении Пенсионного фонда РФ.

Отметим, что в ряде случаев законом предусмотрено установление фиксированной выплаты к пенсии в повышенном размере. Один из них — достижение получателем страховой пенсии по старости 80 — летнего возраста.

Для получателей страховой пенсии размер фиксированной выплаты увеличивается вдвое и составляет в 2020 году 11 372 рубля 50 копеек.

В Новосибирской области проживают 102 тысячи пенсионеров, достигших 80-летнего возраста.