Тбилиси, , 09:02 — REGNUM Дело о захвате заложников в отделении Банка Грузии в Зугдиди (край Самегрело — Верхняя Сванетия) расследуется, и пока рано говорить, является ли верной версия, что у злоумышленника были сообщники. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 22 октября сказал журналистам министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.

Телеканал «Мтавари архи» ранее распространил информацию, что среди заложников могли быть подставные лица. Министр ответил, что подтвердить этого пока не может.

«Мы работаем по всем направлениям. Может, среди 43 человек десять были его сообщниками. Никто не может этого сказать, были или нет. Ведется расследование, нельзя заранее выдвигать обвинения против людей, исходя из этого, мы не можем комментировать», — сказал Гомелаури.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в одном из отделений Банка Грузии в Зугдиди неизвестный захватил, по разным данным, до 43 заложников. Он потребовал выкуп в размере $0,5 млн. Правоохранители передали злоумышленнику деньги, после чего он освободил заложников и смог скрыться от полиции.

Читайте ранее в этом сюжете: У захватившего заложников в банке в Грузии мог быть сообщник?

Читайте развитие сюжета: Глава МВД Грузии объяснил, почему налетчику на банк дали уйти с деньгами