Махачкала, , 08:51 — REGNUM Факты незаконного начисления пенсионных выплат на сумму свыше 5 млн рублей установлены в Левашинском районе Дагестана. В этой связи возбуждены уголовные дела, сообщается на странице прокуратуры республики в Instagram.

С начала 2020 года выявлено семь случаев получения жителями района в местном отделе Федеральной миграционной службы (ФМС) подложных паспортов. В каждом из них неправильно указана дата рождения владельца — возраст завышен на 10−14 лет. Также они приобрели другие документы с ложной информацией о своем трудовом стаже.

На основании этих липовых документов в районном отделении Пенсионного фонда (ПФ) злоумышленникам назначили пенсию. В результате они незаконно получили выплаты на сумму около 5,5 млн рублей.

В отношении жителей района следственными органами возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Должностным лицам отдела ФМС и отделения ПФ по Левашинскому району инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог.

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