Якутск, , 08:53 — REGNUM Руководство Якутии просит российское правительство увеличить субсидии региону на развитие санитарной авиации. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона по итогам совещания под руководством вице-премьера — полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, прошедшего в Нерюнгри.

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Глава Якутии Айсен Николаев попросил Трутнева рассмотреть обращение об увеличении субсидии региональному бюджету на закупку авиационных работ для оказания медицинской помощи. Полпред выслушал предложение Николаева и дал соответствующее поручение Минздраву РФ.

Трутнев отметил, что из-за большого удаления якутских населённых пунктов друг от друга обеспечить качественную и быструю медицинскую помощь сложно. В условиях распространения коронавирусной инфекции этот вопрос встал особенно остро.

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