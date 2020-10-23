Якутск, , 08:51 — REGNUM Власти Якутии одобрили проект создания в Кангаласском микрорайоне Якутска суперкампуса — многофункционального образовательно-производственного комплекса среднего профессионального образования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве республики.

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Это будет первый в стране суперкампус, его откроют при поддержки Министерства просвещения РФ и ВЭБ.РФ.

В новом образовательном пространстве будет десять учреждений среднего профессионального образования. Главная задача — усилить взаимодействие с промышленными компаниями, работающими на территории Якутии, и обеспечить их квалифицированными кадрами — выпускниками суперкампуса.

«Суперкампус будет готовить специалистов по тем специальностям, которые реально востребованы на наших предприятиях, поэтому сюда войдут именно узкие специализации. Это делается с тем, чтобы сразу после окончания учебного заведения ребятам было гарантировано трудоустройство», — пояснил и.о. вице-премьера республики Сергей Местников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной столице выбрано архитектурное бюро, которое будет проектировать новый кампус Санкт-Петербургского государственного университета в полях Пушкинского района.